“Marafada Quarentena” regressa ao Boa Esperança

Após o sucesso em agosto do ano passado, em Portimão, a comédia “Marafada Quarentena” está de regresso a 19 de junho na sala do Boa Esperança, subindo ao palco nas noites de sábado, informa a autarquia.

A peça de teatro tem textos e letras originais de Carlos Pacheco, com produção do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense.

Esta comédia “acompanha as peripécias de uma família tão hilariante quanto disfuncional, durante o período de confinamento, estando desde logo garantida uma generosa dose de gargalhadas”, segundo o comunicado.

“Quando é decretado o estado de emergência, o pânico instala-se dentro do pequeno apartamento da família Sampaio, que se encontra à beira do divórcio. Tudo começa a dar errado no momento em que Anatólio Sampaio, bancário e chefe de família, percebe que, graças à covid–19, todos os seus planos vão por água abaixo. Agora, e por tempo indeterminado, vai ter de dividir o seu apartamento com a família e alguns indesejados”, acrescenta.

O espetáculo respeita o plano de contingência da Direção-Geral de Saúde com uma lotação limitada a 100 pessoas, com início às 21:00.

Os bilhetes podem ser reservados entre as 15:00 e as 21:00 através dos números 967 188 290 e 964 389 752 ou do e-mail boaesperanca.a.c@hotmail.com.

