Marca algarvia “Bioco Tradition” desfila na Semana da Moda de Andaluzia

A XVI Edição da Semana da Moda da Andaluzia contou com a participação da marca Bioco Tradition, que conta com a assinatura de designer e empresária farense, Lurdes Silva.

O convite foi feito pelo projeto INTREPIDA plus, liderado pela Fundación Tres Culturas, juntando designers de Portugal e de Espanha na mesma passarela.

Na apresentação da marca algarvia, pode ler-se que “a cultura e a tradição fazem parte do ADN, num projeto que consegue recuperar peças que estão ligadas à tradição portuguesa, dando-lhes uma nova vida e recriando-as numa perspetiva slow fashion. Os vários designs são baseados em padrões e formas relacionados com artistas”.

Atualmente, a Bioco Tradition centra a sua produção em gabões e biocos tradicionais, que antigamente eram usados por mulheres, especialmente em Portugal, sendo estas vestimentas referências de algumas obras de José Saramago ou Raul Brandão. Lurdes Silva, imaginou novas linhas, atualizando o desenho inicial e tornando-o mais contemporâneo e leve através do uso de tecidos como a ganga, a seda, o algodão, e a lã, permitindo que as peças sejam usadas quer na primavera quer no outono-inverno. As cores fortes e os estampados personalizados, relacionados com textos de artistas, fazem parte da inspiração da designer da marca.

A Fundación Tres Culturas del Mediterráneo já promoveu iniciativas europeias em conjunto com esta marca algarvia, através do projeto europeu Craft Art and People Together (CARPET) e do programa Creative Europe, onde colaborou com o calígrafo marroquino Sadik Haddari, a tatuadora têxtil Mercedes Pérez Cañas, criadora de Debaga e a artista plástica Ana Langeheldt.

O encontro das designers e posterior desfile, realizou-se na tarde de domingo, 24 de outubro, numa passarela preparada para esta ocasião na cidade sevilhana de Carmona, cidade declarada Património da Humanidade pela UNESCO em reconhecimento ao legado histórico e artístico que acumula.

