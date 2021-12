Marca são-brasense brilha em encontro INTREPIDA em Espanha

A AFAGO 100% Natural, marca são-brasense de sabonetes e de cosmética natural, da empresária Célia Sousa, foi protagonista dos encontros INTREPIDA em Sevilha, onde estiveram presentes várias empresárias de várias nacionalidades.

Com o objetivo de promover a internacionalização de empresas criadas por mulheres na Eurorregião Algarve-Andaluzia-Alentejo, o projeto INTREPIDA Plus, coordenado pela Fundación Três Culturas de Sevilha, convidou recentemente Célia Sousa, responsável da empresa AFAGO, para dirigir um workshop teórico-prático sobre a fabricação artesanal de sabonetes, ao mesmo tempo que os participantes puderam conhecer melhor a empresa.

Célia Sousa, reside em São Brás de Alportel, onde mantém um negócio sustentável que, na qualidade de autoemprego, gera rendimentos suficientes para continuar com a paixão pelo trabalho artesanal, respeitando o meio ambiente e cumprindo com os padrões de qualidade necessários. Esta forma de empreendedorismo permitiu-lhe, não só contribuir para a economia familiar e para o desenvolvimento de uma vocação, como também conciliar as obrigações familiares.

A AFAGO 100% natural tem a inovação como pedra basilar, e utiliza matéria-prima local que integra em sabonetes e cremes, como a laranja, o limão e a alfarroba do Algarve.







Esta microempresa iniciou o seu percurso no ano de 2011, num momento em que a crise económica destruía empregos e empresas em todo o mundo, e também em Portugal. Desde esse momento, a sua fundadora, apaixonada pela área do cuidado estético, começou a trabalhar na fabricação de sabonetes úteis, agradáveis, de aparência cuidada.

A partir dos sabonetes, a curiosidade e a experiência da Célia Sousa, levaram-na também à produção de cremes para diferentes tipos de pele e tratamentos.

PUB