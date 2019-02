Marcelo visita Lagos no dia em que se assinalam os 50 anos do sismo de 1969

É já esta quinta-feira que se vai recordar o sismo de 28 de fevereiro de 1969. O programa de evocação desta data histórica acontece em Lagos, com uma sessão pública subordinada ao tema “O Risco Sísmico em Portugal”, sendo precedida de uma sessão inaugural, que terá lugar na Fortaleza de Sagres, com a presença do Presidente da República. Está igualmente prevista uma visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Lagos, onde participará num almoço a convite da presidente da câmara, Maria Joaquina Matos.

Recorde-se que estas iniciativas decorrem no âmbito do programa de Evocação dos 50 anos do Sismo de 28 de fevereiro de 1969, organizado pela Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES) e pela Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica (APMG), com a colaboração e envolvimento das entidades locais e anfitriãs.

Sensibilizar a população para a existência de risco sísmico, envolvendo quem tem responsabilidades no estudo, definição e implementação de medidas que garantam a minimização deste risco, é o objetivo da sessão pública que irá ter lugar em Lagos, no auditório dos paços do concelho, pelas 15h30. No local estará igualmente patente uma exposição subordinada a esta temática que poderá ser apreciada por todos os que tenham curiosidade em saber um pouco mais sobre estes fenómenos ou aprofundar os conhecimentos já existentes.