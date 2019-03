Marcha contra o cancro em Tavira

No mês em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher, a Associação Oncológica do Algarve, organiza a marcha-corrida “Move.Tavira”, no dia 31 de março, pelas 10h00, a partir da Praça da República que tem por objetivos alertar as pessoas para a prática de um estilo de vida saudável como forma de prevenção do cancro, em particular da mama, assim como angariar fundos para aquela associação.

Esta ação destaca-se pela sua vertente ecológica onde não haverá garrafas de plástico, sendo que os participantes terão direito a um cantil, que poderá ser reabastecido ao longo do percurso, através da colaboração da empresa municipal Tavira Verde.

Os interessados em contribuir a favor desta causa deverão fazê-lo, através da aquisição do kit solidário (saco/mochila, t-shirt, boné e cantil), pelo valor de 6 euros. Estes estão disponíveis, em Faro, na sede da Associação Oncológica, e, em Tavira, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, na Freguesia de Tavira e no Gymnasium.

A participação no rastreio da mama e a realização regular do auto-exame são fundamentais para prevenir ou efeitos da doença, a qual prevê-se que possa afetar uma em cada onze mulheres em Portugal.

Este evento, conta com a parceria do Município de Tavira, Junta de Freguesia de Tavira e Casa do Povo de Santo Estêvão.