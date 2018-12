Marcha e corrida pelos direitos humanos em Alvor este domingo

A vila de Alvor, no concelho de Portimão, vai ser palco, no próximo domingo, dia 9 de dezembro, de uma Marcha e Corrida pelos Direitos Humanos.

A iniciativa é organizada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em parceria com a Câmara Municipal de Portimão e da Junta de Freguesia de Alvor.

A partida da marcha e corrida está marcada para as 9h30, no complexo desportivo de Alvor. A prova é composta por uma corrida com 9 quilómetros e uma caminhada “dos 0 aos 100 anos” com a distância de 5 quilómetros. Todas as provas são com carácter aberto, inclusivo e gratuitas, mas carecem de inscrição prévia.

A Corrida pelos Direitos Humanos realiza-se no âmbito da celebração dos 70 anos da declaração universal dos direitos humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal à convenção europeia dos direitos humanos e será realizada em moldes semelhantes em Braga, Coimbra, Odivelas, Portalegre e Portimão.

Sob o lema “Livres e Iguais”, a corrida visa promover a consciência pública sobre a importância decisiva dos direitos humanos numa sociedade livre e democrática, tanto ao nível da opinião pública em geral como em relação a alvos privilegiados, como as crianças e a população jovem, e sobre a sua concretização e especificidade no que se refere a grupos historicamente desfavorecidos, como as mulheres.

JA