Marcha LGBTI+ decorre este mês

A terceira edição da Marcha do Orgulho LGBTI+ vai decorrer em Faro no dia 25 de junho, entre as 15:00 e as 21:00, começando na Praceta do Infante e terminando no palco da Doca, anunciou a Associação para o Planeamento da Família.

Entre as 15:00 e as 18:00 a marcha vai percorrer desde a Praceta do Infante, junto à Escola Secundária João de Deus, desce a Avenida 5 de Outubro, o Parque da Pontinha, a Rua de Santo António e termina num palco da Doce, junto ao Jardim Manuel Bivar.

Já em palco, será lido o Manifesto, um documento onde constam os direitos que a comunidade LGBTI+ quer ver consagrados no futuro, seguido de animação com Carlos Costa, Drag Show, DJ Noxwell, DJ Nalvez e Ricky B.