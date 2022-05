Marchas e arraiais voltam a animar as noites de junho

No mês em que começa o verão, Portimão prepara-se para viver dias de grande animação pautados pelos desfiles das marchas populares e arraiais levados a cabo pelas coletividades portimonenses, que estão de regresso após dois anos de interregno.

Este ano, a tradição é retomada e reinventada, proporcionando noites de muita diversão, à mistura com os aromas da sardinha assada e dos manjericos para a 21.ª edição das Marchas Populares, que volta a encantar residentes e turistas e leva à rua três freguesias do concelho.

Os desfiles contarão com a participação do Sporting Glória ou Morte Portimonense, Sociedade Recreativa Figueirense e CIRM-Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, a que se junta a Marcha da Vila de Alvor, organizada pela própria junta de freguesia com recurso ao voluntariado da população.

Também se associam à festa três marchas convidadas de concelhos vizinhos, representando a Associação Grupo de Amigos da Pedreira (Silves), que se apresentará no dia 10 de junho, o Clube Desportivo de Odiáxere (Lagos), no dia 18 de junho e o Clube de Futebol “Os Estombarenses” (Lagoa), no dia 24 de junho.

Estão previstos cinco desfiles: 03 de junho, às 22:00 no Portimão Arena, com entrada gratuita; 10 de junho, às 22:00 no adro da Igreja da Mexilhoeira Grande; 18 de junho, às 22:00 na antiga lota de Portimão; dia 24 de junho, às 22:00 na zona ribeirinha de Alvor; dia 25 de junho, igualmente às 22:00 na Praia da Rocha, do Miradouro até à Fortaleza Santa Catarina, sempre pela Avenida Tomás Cabreira.

No total, estarão envolvidos cerca de mil participantes, entre marchantes, coreógrafos e figurinistas, que mais uma vez vestem o espírito do associativismo e dão largas à imaginação e ao sentido popular, evocando vários temas ligados ao património sociocultural e aos costumes e tradições regionais.

Os arraiais serão igualmente retomados, realizando-se este ano na Praça da República, sempre a partir das 20:00. No dia 11 será a vez do Grupo de folclore e da “Tuna não tocas nada”; do Instituto de Cultura de Portimão e Grupo de Cantares “Os Amigos da Figueira” (20:30), além de Pedro Silva (22:00). No dia 18, será o Grupo de Cantares de Música Tradicional Portuguesa “Estrelas do Barlavento” (20:30) e Marcelo Rio (22:00) a animar a Praça. No dia 25, Marco António (20:30) e Sónia Costa (22:00) serão os anfitriões.

Em complemento à animação musical, também vão funcionar no local cinco barraquinhas de comes e bebes.

Os festejos são organizados pelo município de Portimão, em conjunto com as Juntas de Freguesia de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, contando com o entusiástico empenho das coletividades envolvidas, as quais mobilizam largas centenas de pessoas de todas as faixas etários e quadrantes da sociedade, a que se juntam alguns milhares de espetadores, entre residentes e visitantes.