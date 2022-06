A aldeia de Martim Longo recebeu no passado sábado, dia 11 de junho, um arraial dos santos populares, anunciou a Câmara Municipal de Alcoutim.

Este evento contou a tradicional sardinhada, seguida de um baile cuja música ficou a cargo do artista Ernesto Batista.

A iniciativa ficou ainda marcada pelo desfile de marchas populares do Centro Infantil do C. A. I. De Martim Longo.