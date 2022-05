Marcos Paulo deixa o Vizela para integrar plantel do Farense

O médio brasileiro Marcos Paulo, ex-Vizela, vai ser reforço do Farense para a próxima temporada, anunciou esta segunda-feira o clube algarvio, 11.º classificado na última edição da II Liga de futebol.

“Encaro este novo desafio no Farense com uma vontade enorme de triunfar. Um clube com excelentes referências, onde procurarei dar o meu melhor, sempre em prol do grupo com ambição, compromisso, entrega e muito trabalho”, garantiu o centrocampista de 33 anos, citado nas redes sociais do emblema de Faro.

Marcos Paulo espera juntar a sua “experiência e potencial” ao plantel, “jogando um futebol competitivo e bonito para, assim, dar grandes alegrias aos grandes adeptos do Farense”, acrescentou.

Segundo o Farense, Marcos Paulo, que assinou por uma época, é um “médio ‘box-to-box’ caracterizado pela sua intensidade de jogo, capacidade física acima da média, forte nos duelos e facilidade de remate”.

Antes do Vizela, em que somou 25 jogos e três golos na última edição da I Liga, o médio brasileiro passou por Académica, Panetolikos (Grécia), União de Leiria, Le Mans (França) e Caldense (Brasil).