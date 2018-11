Maré prende duas pessoas em praia de Lagos

A autoridade marítima acaba de anunciar que efetuou, na tarde de ontem, o resgate de duas pessoas que ficaram presas numa praia, em Lagos, devido à subida da maré.

Os dois cidadãos, de nacionalidade alemã, ficaram isolados num areal devido à subida da maré, nas proximidades da praia do Camilo, junto à Ponta da Piedade, um local frequentado por muitos turistas.

O alerta foi recebido no piquete da Polícia Marítima de Lagos pelas 13h38, tendo sido deslocados para o local, por terra, agentes da Polícia Marítima, com o objetivo de localizar as pessoas isoladas e, por via marítima, a embarcação salva-vidas de Sagres.

Após a sua localização e em virtude de as condições de mar serem favoráveis, o resgate foi efetuado por via marítima, com recurso a uma mota de água, operada por um agente do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, tendo os cidadãos sido transportados para a praia do Camilo.

Não foi necessária qualquer intervenção médica.

JA