Mais do que suficiente é o facto da organização partir de um grupo de gente moça para merecer, desde logo, o nosso interesse e aplauso.

Assim os alunos do Curso Profissional de Organização de Eventos da prestigiada Escola Secundária Pinheiro e Rosa vão lançar mais uma edição da iniciativa «Maria! Estás à janela…», a ocorrer na manhã e noite de 4 de Junho (Sábado) nas ruas desta cidade capital sulina.

Haverá animação, poesia, música, teatro, o sempre apelativo «ouvir contar histórias», numa comunhão plena entre os que fazem arte a partir de janelas e locais icónicos, que muitos os há ainda em Faro, realizam este festivo dia e os que vão assistir propositadamente ou apanhados nos seus percursos.

É um percurso pedonal com o denominador «Arte/Juventude», que nos proporcionará a descoberta de novos e intrínsecos artistas a despontarem para a vida e nós, caminhantes motivados pela arte da escola que, em verdadeiro espírito comunitário também o será das gentes.

De manhã, das 10 às 12 horas, será como que ao acaso. Á noite, a partir das 21h30, a peregrinação começa no icónico Coreto do Jardim Manuel Bívar, onde tantas vezes ouvimos as Bandas do Sport Lisboa e da Legião, sob a direcção do Maestro Herculano Rocha, seguindo para o Governo Civil (quando haverá uma explicação plausível sobre o não aproveitamento deste imponente imóvel?) e depois pela histórica «Vila-a-Dentro» onde Faro se começou até á «Fábrica da Cerveja» e o «Maria! Estás à janela…» será farra pela noite em fora.

João Leal