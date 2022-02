Maria João Neves apresenta novo livro em Loulé

A Biblioteca Municipal de Loulé vai ser palco da apresentação do novo livro de Maria João Neves, intitulado “Os Moçambichos”, no dia 5 de fevereiro pelas 15:30, anunciou a autarquia.

PUB

O livro de Maria João Neves, que vai estar em destaque na rubrica “Livros Abertos”, é considerado pela escritora algarvia Lídia Jorge como “um roteiro de zoologia fantástica com a humanidade ao fundo”.

“A humanidade representada pela avó e pela tia-avó. Mas o motor das cenas, quem as faz narrar, é a criança, ou a memória dela. A memória da criança curiosa e admirativa, fascinada pela estranheza e pelo perigo. As histórias são de revelação do exótico, seu inesperado, seu perigo de alarme: Jagra, elefante bebé, macaca voadora, crocodilos, orangotango, tubarões, leõezinhos, leõzões… A tensão é feita entre a curiosidade da criança e a lembrança das idosas. A distância do tempo remete para uma geografia animal e telúrica que não mudou apesar da civilização ser outra. Nutre-se dos olhares contrastivos: o da criança e o das anciãs; o do passado africano e o do presente português”, acrescenta.

Maria João Neves nasceu em Moçambique, é doutorada em Filosofia Contemporânea e investigadora da Universidade da Universidade Nova de Lisboa, tendo escolhido a cidade de Tavira para viver em 2002.

Para participar nesta iniciativa, os interessados devem apresentar obrigatoriamente o certificado digital da covid-19.