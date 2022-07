Marina com investimento de 8,5 milhões inaugurada no sábado

A marina de Olhão é inaugurada no sábado depois de ter beneficiado de obras de renovação de 8,5 milhões de euros, que incluíram a construção de um edifício comercial com 2.500 metros quadrados, principalmente para restaurantes e bares.

“A frente ribeirinha de Olhão aumenta em qualidade e passa a rivalizar com qualquer frente ribeirinha do Algarve”, disse o presidente da Câmara de Olhão, António Miguel Pina.

O responsável pela autarquia do distrito de Faro sublinhou o aumento da “oferta de qualidade” com o objetivo de atrair “pessoas com maior poder de compra” para frequentar os espaços comerciais da cidade algarvia.

Desde que em 2017 a Docapesca assinou o contrato de concessão por 35 anos à empresa Verbos do Cais, foram já investidos 8,5 milhões de euros na renovação do porto de recreio/marina de Olhão.

A empresa prevê que o investimento chegue aos 10 milhões de euros, quando terminar as obras do futuro estaleiro e de mais postos de amarração para embarcações.

O diretor-geral da empresa responsável pela gestão e administração da marina, José Carvalho, assegura que está a trabalhar para que a toda a infraestrutura valorize Olhão, o que será alcançado com a “qualidade dos serviços, segurança e limpeza” do espaço.

As obras feitas até agora permitiram, entre outras coisas, a renovação total dos pontões – com os lugares de amarração a passarem de 450 para 720 lugares –, a construção de um posto de combustível para barcos, um cais de receção, balneários e outros serviços para os navegantes.

Foi ainda construído um edifício comercial com 2.500 metros quadrados com vista para a Ria Formosa, onde já estão em funcionamento restaurantes, bares e outros estabelecimentos comerciais.

Nos próximos anos vão ser acrescentados mais 100 lugares para embarcações de 12 a 18 metros e terminada a construção de um estaleiro que vai servir uma marina popular no Algarve devido aos preços acessíveis que pratica.

Segundo a empresa responsável pela gestão da infraestrutura, existe atualmente uma lista de espera de 1.162 pessoas que gostariam de transferir as suas embarcações para o local.