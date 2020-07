Marinha ajuda a devolver ao mar duas tartarugas marinhas reabilitadas no Zoomarine

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Marinha Portuguesa, através do NRP Hidra, apoiou, esta manhã, a libertação de duas tartarugas marinhas que foram devolvidas ao seu habitat natural, o mar, anunciou aquela força militar.

​​​​A libertação ocorreu após cumprido o período de reabilitação no Porto de Abrigo do Zoomarine e contou com a presença, a bordo do navio da Marinha, de elementos daquela entidade e do Comandante de Zona Marítima do Sul, Comandante Rocha Pacheco.

Esta operação decorreu a cerca de 10 milhas náuticas (18.52 km) a sul de Portimão.​