Marinha coordena resgate médico ao largo do cabo de S. Vicente

A Marinha coordenou durante a noite desta quinta-feira um resgate médico de um homem, de nacionalidade francesa, que apresentava estado febril, a bordo de um navio que se encontrava a navegar a cerca de 30 milhas náuticas a Oeste do Cabo de S. Vicente.

Cerca das 21:00 desta quinta-feira, foi recebida a informação de que o homem, de 25 anos, se encontrava com elevados sintomas febris a abordo de um navio, tendo o CODU-MAR confirmado a necessidade de observação em ambiente hospitalar.

Foi de imediato acionada a embarcação “SR33” da Estação Salva-vidas de Sagres para proceder ao resgate, tendo o mesmo sido concluído pelas 22:40. De seguida, a embarcação dirigiu-se para o Porto da Baleeira, onde se encontrava uma ambulância a aguardar pelo paciente.

O homem foi transportado para unidade hospitalar.​​​

O resgate foi operacionalizado através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), em articulação com a Capitania do Porto de Lagos e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR).