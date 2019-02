Marinha deteta pesca ilegal no Algarve

Nos dias 03 e 04 de fevereiro, a lancha de fiscalização rápida da Marinha “Hidra”, em missão no Algarve, realizou duas ações de patrulha e vigilância marítima, durante as quais detetou um total de 850 kg de pescado ilegal.

​​​Durante as ações, foram encontrados vários dispositivos não autorizados nas artes de arrasto das embarcações de pesca, em presumível infração, que se encontravam a navegar no barlavento algarvio.

Os dispositivos detetados nas redes provocam o estiramento e aperto da malha, resultando numa maior captura de espécies marinhas de tamanho reduzido.

Foram ainda detetadas espécies de peixe a bordo que se encontram em período de defeso, meios de salvação e documentação fora da validade, mau preenchimento do diário de pesca, assim como a omissão dos quantitativos de pescado.

Segundo a nota divulgada o NRP Hidra, em coordenação com o Comando de Zona Marítima do Sul e com o apoio da Capitania do Porto de Faro, Olhão, Tavira e V​ila Real de Santo António, tem como objetivo dissuadir prováveis ações ilícitas nas atividades de pesca, através das missões de patrulha e vigilância permanente, no mar.