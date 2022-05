Marinha organiza ações de limpeza na Praia de Faro e Ilha da Culatra

A Marinha Portuguesa, no âmbito das celebrações do Dia da Marinha que decorrem até ao dia 22 de maio na capital algarvia, está a promover uma recolha de lixo na Praia de Faro e uma limpeza subaquática na Ilha da Culatra no dia 8 deste mês.

Entre as 09:30 e as 12:00, a Marinha em parceria com o Zoomarine vão estar a recolher lixo na Praia de Faro, apelando à população para participar.

No mesmo dia decorre ainda a limpeza subaquática da Ilha da Culatra, com a participação de mergulhadores da Marinha, mergulhadores civis e outras entidades.

Esta ação na Ilha da Culatra vai contar com a participação do navio da Marinha “NRP Pégaso”, com meios da Polícia Marítima, da Estação Salva-vidas de Olhão e outros meios da Capitania do Porto de Faro.

Quem desejar participar nesta atividade deve inscrever-se online e usar roupa confortável.

A organização disponibiliza luvas e sacos do lixo.