Mário Augusto apresenta livro em Portimão

O jornalista Mário Augusto vai apresentar o livro "Como se fosse um romance" na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, no dia 26 de fevereiro pelas 18:00, anunciou a autarquia.

O evento, com entrada gratuita, contará ainda com uma sessão de autógrafos com o jornalista Mário Augusto e uma tertúlia de cinema.

Esta obra, com o selo da Bertrand Editora, conta a história do cinema e “foi escrita como se fosse um romance”, segundo o comunicado.

“Esta história faz-se das paixões, da loucura, das intrigas, do drama e da vontade de superação de que são compostos os melhores romances. O que não deixa de me fascinar, no cinema, é a previsão de um futuro inesgotável de aventuras e sonho, porque um filme não é mais do que uma história – e haverá sempre histórias para contar”, sublinha o autor na introdução do livro.

Nascido em 1963, Mário Augusto é um conhecido jornalista de televisão, onde é responsável, desde 1986, pela autoria e apresentação de vários programas de divulgação de cinema, com a particularidade de ser o profissional português que mais atores de renome entrevistou.

Profundo conhecedor da Sétima Arte, coordena e apresenta atualmente o mais antigo magazine televisivo nacional sobre o tema, intitulado “Janela Indiscreta”, distinguido em 2018 pela Sociedade Portuguesa de Autores como o melhor programa de entretenimento cultural da televisão lusa.

Mário Augusto publicou igualmente na Bertrand Editora “A Sebenta do Tempo – Manual de Memória para Esquecidos” (2016), “Caderno Diário da Memória – Novos Apontamentos da Sebenta do Tempo” (2017) e “Janela Indiscreta – O Que Dizem as Estrelas” (2019).