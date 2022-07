Mário Ferreira será o primeiro português a fazer turismo espacial

O empresário Mário Ferreira vai ser o primeiro cidadão português a ir ao espaço, depois de a empresa aeroespacial Blue Origin, do multimilionário Jeff Bezos, ter anunciado esta sexta-feira a sua integração na tripulação da nave New Shepard.

Esta será a 22.ª missão do programa e a sexta com seres humanos, depois de o próprio proprietário da Blue Origin ter feito parte do primeiro voo, no dia 20 de julho de 2021. A data do voo de turismo espacial com o empresário português, de 54 anos, deve ser conhecida brevemente.

Ao lado de Mário Ferreira, presidente do grupo Pluris Investiments, através da qual detém uma posição no capital da TVI e a empresa de cruzeiros Douro Azul, vão estar a engenheira egípcia Sara Sabry, a alpinista britânica Vanessa O’Brien, o cofundador do canal de Youtube “Dude Perfect” Coby Cotton, Steve Young, CEO da Young’s Communications LLC, e Clint Kelly III, especialista na área da tecnologia.

O empresário português, que foi este mês constituído arguido na ‘Operação Ferry’, que investiga eventuais crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento no negócio da compra e venda do navio Atlântida, já tinha manifestado anteriormente o seu desejo de ir ao espaço e chegou mesmo a adquirir bilhete para voar na Virgin Galactic.