Mário Laginha estreia nova obra em Loulé

Mário Laginha faz hoje a estreia mundial da sua mais recente obra para piano e orquestra de cordas no Cine-Teatro Louletano, pelas 21h30, integrado no III Festival Internacional de Piano do Algarve.

O concerto cuja obra foi composta a partir de uma encomenda do Maestro Armando Mota, contará com a participação do prestigiado Quarteto de Cordas de Matosinhos.

Terá a duração prevista de 70 minutos e é aconselhado para maiores de 6 anos de idade, tendo um custo associado por pessoa de 12 euros ou de 10 euros para maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável.

Para informações e reservas os interessados podem contactar, entre outros, o Cine-Teatro Louletano por telefone ou correio eletrónico cinereservas@cm-loule.pt. A compra de ingressos pode ser efetuada nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt7

