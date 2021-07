Mário Vieira é o candidato do PSD à Câmara de Lagoa

O arquiteto Mário Vieira é o candidato do PSD à presidência da Câmara de Lagoa, no Algarve, nas eleições autárquicas de setembro, para tentar reconquistar a liderança do município, perdida há oito anos para o PS.

O candidato, de 53 anos, é o presidente da concelhia do PSD/Lagoa, concelho do distrito de Faro, e vereador sem pelouros atribuídos na Câmara Municipal, lugar que ocupa desde 2017, ao ser eleito na lista liderada por José Inácio.

A candidatura de Mário Vieira foi apresentada pela comissão política concelhia dos sociais-democratas através das páginas oficiais das redes sociais daquele órgão partidário.

De acordo com o consultor e projetista de arquitetura, a sua candidatura pretende “ir ao encontro dos anseios que a população pretende para o futuro do concelho, contributos que estão a ser recolhidos para projetar a intervenção autárquica”.

A estrutura partidária informou ainda que José Inácio, de 65 anos, que exerceu o cargo de presidente da Câmara lagoense entre 2002 e 2013, será o cabeça de lista à Assembleia Municipal de Lagoa.

Mário Vieira tem como adversários já conhecidos na corrida à presidência autárquica de Lagoa Luís Encarnação (PS), Vítor Carapinha (CDU), Francisco Martins (MI-Lagoa Primeiro) e Hernâni Sousa, anunciado pelo Chega.

A Câmara de Lagoa tem maioria PS, partido que obteve 61% dos votos nas eleições autárquicas de 2017, com cinco dos sete eleitos do executivo municipal.

O PSD é a principal força da oposição, tendo em 2017 alcançado 23,45% dos votos, o que se traduziu na atribuição de dois mandatos.

O BE (4,96%) foi o terceiro partido mais votado, seguido da CDU (4,08%) e da coligação formada pelo CDS-PP/MPT/PPM (2,56%).

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 26 de setembro.

