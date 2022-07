Maro inaugura ciclo de concertos em Tavira

A vencedora do Festival RTP da Canção e representante de Portugal do Festival Eurovisão, Maro, vai subir ao palco do Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, no dia 20 de julho pelas 22:00, anunciou a autarquia.

Maro vai inaugurar o ciclo de concertos “Verão em Tavira”, depois de ter ganho atenção de nomes como Quincy Jones, Justin Timberlake e Jessie J.

A sua carreira profissional iniciouse aos 24 anos, tendo lançado o seu primeiro álbum a solo em 2018, dividido em três volumes.

Os bilhetes tèm um preço de 10 euros e podem ser adquiridos no stand de informações do “Verão em Tavira”, na Praça da República, diariamente entre as 20:00 e as 23:00.

As entradas podem ainda ser compradas na bilheteira do espetáculo, no próprio dia, ou de terça-feira a sábado no Palácio da Galeria, durante o período de abertura ao público.