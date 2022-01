Martinho da Vila regressa a Portugal com concerto em Faro

O músico brasileiro Martinho da Vila está de regresso a Portugal com um concerto marcado para o dia 20 de maio, no Teatro das Figuras em Faro, com a digressão do álbum "Juntos e Misturados", anunciou a organização.

Com quase 84 anos e com 53 anos de carreira, Martinho da Vila irá apresentar-se com banda completa composta por Wanderson Martins, Cláudio Jorge, Kiko Horta, Ivan Machado, Paulinho Black, Guido Ventapane e Analimar, visitando os seus maiores sucessos.

O concerto em Faro terá início pelas 21:30, com bilhetes à venda entre os 40 e os 50 euros.