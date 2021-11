Massa de ar polar vai atingir Portugal com temperaturas a cair a pique

Prepare as mantas e os casacos mais quentes, o inverno esta a chegar

Está a aproximar-se uma massa de ar polar que vai atingir o território continental a partir da próxima segunda-feira, sendo que, até lá as temperaturas irão descer de forma gradual.

A partir de segunda feira as temperaturas vão começar a cair a pique. Em Faro, na próxima terça-feira, as máximas não vão passar dos 13º/15ºC e as mínimas dos 8ºC. No interior algarvio a mínima chegará aos 4ºC.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até terça-feira a descida será gradual e no nordeste transmontano e Beira Alta as temperaturas mínimas chegarão mesmo a atingir valores negativos, entre os -4 e os 0 graus.

A descida das temperaturas máximas nas regiões Centro e Sul deverá ser entre dois a quatro graus e, no domingo deverá sentir-se uma pequena descida das temperaturas mínimas nas regiões Norte e, em especial, Centro.

Na segunda-feira descem novamente as mínimas e máximas, em especial a máxima, na região Norte e Centro sendo que no Interior se deverá sentir uma possível descida mais acentuada da temperatura.

No caso das mínimas, os valores até terça-feira deverão variar entre 4 e os 7 a 8 graus e, eventualmente, 10 graus nas zonas costeiras. Deverão também ser inferiores no interior onde variam entre os 0 e 3 graus.

