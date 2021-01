Mata Nacional de VRSA tem nova sinalética

A Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António recebeu nova sinalética feita com materiais reciclados, anunciou a Associação de Defesa do Património de Mértola.

Os oito novos painéis foram instalados com mapa, informações sobre o camaleão e ainda totens de dois percursos, resistentes ao sol e “facilmente substituíveis”, que vai permitir uma valorização do Trilho da Aldeia Nova e no percurso de Vila Real de Santo António a Monte Gordo.

“Com a disponibilização desta informação no local, pretende-se igualmente informar os turistas relativamente ao interesse ambiental daquele espaço, bem como sobre a localização dos diferentes serviços: estacionamentos, parque de merendas, parque de campismo, entre outros”, refere a associação em comunicado.

A iniciativa foi promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Associação Odiana e Associação de Defesa do Património de Mértola com o apoio do projeto europeu Inherit.

Esta mata foi escolhida a nível nacional, enquanto área piloto, para integrar a rede de áreas europeias Inheritura e receber o selo de “Área Inheritura”, que tem como objetivo de “promover zonas em que a proteção do património natural representa uma mais-valia para desenvolver atividades turísticas sustentáveis”.

