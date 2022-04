Mau tempo provoca dois acidentes na A22

A madrugada e o início da manhã desta sexta-feira, dia 22, foram marcados por dois acidentes, ambos envolvendo pesados de mercadorias na Via do Infante (A22). O primeiro acidente ocorreu na zona do Estádio Algarve e o segundo entre Faro e Tavira.

Segundo o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil, por volta das 04:00 foi dado o alerta para o despiste de um camião, que acabou por capotar e imobilizar o trânsito junto à saída para a capital algarvia. O sinistro causou um ferido leve que foi transportado para o hospital de Faro.

No segundo acidente, que se deu por volta das 08:00 e que envolveu outro camião, não houve registo de qualquer ferido. O trânsito esteve cortado numa das vias de circulação no sentido Faro – Tavira. No local, estão cerca de uma dezena de operacionais (GNR e Bombeiros de Tavira) e cinco veículos.