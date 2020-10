MED e Festival F vencem Iberian Festival Awards

O festival MED, que decorre anualmente em Loulé e o concerto dos Ornatos Violeta no Festival F, em Faro, no ano passado, foram os vencedores da região do Algarve da edição deste ano dos Iberian Festival Awards, revelou a Associação Portuguesa de Festivais de Música (APORFEST) no sábado.

A atuação dos Ornatos Violeta no Festival F, em F, na edição do ano passado que marcou o regresso à estrada da banda portuguesa, venceu na categoria “Best Live Performance”.

Já o festival MED venceu nas categorias de “Best Touristic Promotion” e “Best Lusophone and Hispanic Festival”.

“Estamos muito felizes com estas distinções sobretudo num ano atípico, em que infelizmente não pudemos partilhar com o nosso público todos as alegrias que este evento nos oferece, quer em termos artísticos, quer no que respeita ao convívio entre todos os que vêm à nossa cidade vivenciar experiências e momentos únicos”, refere a organização do festival MED, em comunicado.

Quanto à edição do próximo ano, adianta que “mais uma vez os galardões atribuídos pela organização dos Iberian Festival Awards são o reconhecimento do trabalho, dedicação e competência de todos os funcionários municipais que colaboram na realização do Festival MED, uma vasta equipa merecedora que, em 2021, voltará a brindar-nos com o que de melhor se faz no campo das músicas do mundo, para satisfação do nosso sempre exigente público”.

A edição deste ano da cerimónia de entrega dos prémios decorreu em formato online devido à pandemia de covid-19, que tinha sido adiada desde março.