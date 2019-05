Med: “Fogo Fogo” sábado em Loulé

Fechando o programa do Festival Med, com a apresentação dos dois últimos nomes, o Cine-Teatro Louletano será palco no próximo sábado, dia 25, pelas 21,30, da atuação da banda “Fogo Fogo”, que já está, também, confirmada para o MED do próximo ano.

“Fogo Fogo”, o projeto de Francisco Rebelo (baixo), João Gomes (teclas), Márcio Silva (bateria), Danilo Lopes e David Pessoa (vozes/guitarra), tem agitado com incontrolável energia as pistas de dança lisboetas. A banda é uma urgente manifestação de uma cultura que, qual vulcão, está prestes a explodir. Os músicos envolvidos são ultra-experientes, profundos conhecedores dos múltiplos grooves de inspiração africana e atiram-se a funanás e a música de baile de festa africana como se 1987 tivesse sido anteontem. E neste contexto assumem a mais primordial das missões: fazer dançar sem truques, apenas com energia de bpms carregados, com a bateria e o baixo em permanente derrapagem e os sons inspirados na “gaita” (a concertina) a comandarem a identidade melódica.

Os Fogo Fogo podem muito bem ser o acontecimento do ano que ainda ninguém descobriu. Mas depois da erupção nada vai ficar igual…

O espetáculo será apresentado por Raquel Bulha e Edgar Canelas, duas vozes conhecidas da rádio e da televisão e que têm marcado presença ao longo dos anos no Festival MED.

As entradas têm um preço único de 5 euros e podem ser adquiridas no local ou em www.bol.pt