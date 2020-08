Medicina Dentária em São Brás de Alportel é pública e teve 200 visitas em poucos meses

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, a vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Josélia Gonçalves, e a Diretora Executiva do ACES Central, Sílvia Cabrita, visitaram esta quinta-feira, 27 de agosto, o novo Gabinete de Medicina Dentária do Centro de Saúde de São Brás de Alportel.

O novo espaço, que nasceu da colaboração entre o Município de São Brás de Alportel e a ARS Algarve, abriu em março deste ano e que teve a sua atividade interrompida em virtude da pandemia da COVID-19.

Mesmo com a interrupção, o médico dentista, Rodrigo Silva, relatou que já passaram pelo espaço, desde a sua entrada em funcionamento, mais de 200 utentes são-brasenses, devidamente encaminhados pelos seus médicos de medicina geral e familiar do concelho.

Após conhecer o Gabinete, Vitor Guerreiro mostrou-se satisfeito com o resultado da parceria entre as duas entidades e sublinhou: “o que queremos é que as pessoas sejam bem servidas”.

No mesmo âmbito, Josélia Gonçalves, salientou a importância da aposta nestas sinergias que têm permitido alargar oferta de cuidados de saúde oral à população.

Com a criação deste Gabinete de Medicina Dentária, São Brás de Alportel integra o mapa do projeto nacional “Saúde Oral para Todos” que tem com objetivo cobrir, até 2023, todo o território nacional com atendimentos na área da medicina dentária nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde.

Um serviço da maior importância na promoção da qualidade de vida da população, que mercê das boas práticas de trabalho em rede entre as diversas entidades do concelho e a estreita parceria com os Serviços Sociais do Município, tem permitido beneficiar a comunidade são-brasense.