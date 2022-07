Hoje, dia 22 de Julho de 2022, primeira notícia na televisão – “nos hospitais do Algarve, se os médicos não gozarem férias no verão, terão ordenados a triplicar”. É assim que querem resolver o problema da saúde no Algarve? É assim que querem melhorar o SNS? Ou é mais uma casca de banana para os profissionais de saúde escorregarem e virarem a população contra estes dignos trabalhadores da saúde, mantendo tudo na mesma e sem resolução dos problemas que afectam a saúde dos portugueses? Espantoso e vergonhoso!

Caros colegas, caros médicos, caros profissionais de saúde de todas as áreas. Não se deixem enganar, mantenham a vossa actividade como sempre o fizeram com dignidade, seriedade e amor pelo próximo. Não vão atrás de dinheiro prometido e que não resolverá os problemas estruturais do serviço nacional de saúde. Quero lembrar que em 1980, quando decidi vir e fixar-me no algarve, existia um projecto chamado plano de verão, para atrair profissionais de saúde, sobretudo médicos de outras regiões. Os médicos vinham passar férias ao Algarve com as suas famílias, aproveitavam para fazer umas urgências e no fim depois de umas férias gratuitas, regressavam aos seus hospitais de origem. Não me lembra de médicos que se tenham fixado nesta região por esta metodologia. Não é verdade sr. Presidente da ARS Algarve?

Atenção Sra. Ministra da Saúde: os problemas estão mais que identificados e as propostas para a sua resolução foram feitas por várias vezes! Só não vê quem não quer ou quem não sabe.

Espero que os sindicatos e a Ordem dos Médicos, reajam a este acto desesperado e maquiavélico do Ministério da Saúde. Continuem a tentar impedir a destruição do SNS com persistência e dignidade a bem dos portugueses.

Lutemos por um SNS melhor!

Luís Manuel Batalau

Portimão, 22 de Julho de 2022.

Escrito pela antiga ortografia