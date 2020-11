Meia centena de empreendedoras da Eurocidade reuniram-se online

Cerca de 50 empreendedoras, empresárias e líderes políticas estiveram reunidas na quinta-feira no Encontro Transfronteiriço de Mulheres Empresárias da Eurocidade do Guadiana, onde debateram acerca do papel da mulher na transformação da nossa sociedade.

“Ser mulher e empreendedora é hoje um obstáculo e, tanto a administração pública como a sociedade em geral, devem contribuir para que as empresárias e trabalhadoras possam dar continuidade aos seus negócios e atividades profissionais, desde que sejam peças-chave para a nossa economia, para o sustento das suas famílias mas, principalmente, para a continuidade da presença feminina na esfera pública. Não podemos permitir que esta pandemia nos leve a dar um passo atrás neste aspeto”, revela Natalia Santos, em comunicado.

Já as autarcas algarvias reforçaram a posição da alcaldesa espanhola, destacando a necessidade de continuar o trabalho em união para minimizar os efeitos da pandemia no tecido empresarial da Eurocidade, com especial atenção no empreendedorismo feminino.

Este evento online contou com a participação da alcaldesa de Ayamonte e presidente da Eurocidade do Guadiana, Natalia Santos, da presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, da vice-presidente de Castro Marim, Filomena Sintra e da presidente da Associação das Mulheres de Negócios de Huelva, Bella Carballo.

As restantes participantes partilharam as suas experiências em áreas diversificadas como pesquisa, gestão cultural, psicologia, artes e ofícios e associações, além de terem sido abordados temas como o coaching feminino, a importância do papel das mulheres no desenvolvimento das políticas europeias e o poder da cooperação.

“Espera-se que este evento conecte empresárias dos dois países e sirva de inspiração para a criação de novas ideias de negócios ou projetos necessários para promover a coesão territorial no sul da fronteira hispano-lusa”, conclui a Eurocidade do Guadiana, composta pelos territórios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte.