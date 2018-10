Meia Maratona de Tavira: Vera Fernandes evita pleno de Sporting e Benfica

Vera Fernandes, da Associação Académica da Bela Vista (Lagoa), venceu a prova feminina da quarta edição da Meia Maratona de Tavira, disputada no último domingo e cujos restantes primeiros lugares (mini e meia maratona) acabariam por ser conquistados por atletas do Benfica e do Sporting.

Na meia maratona, Samuel Freira (Benfica) venceu no setor masculino. Na mini maratona, os triunfos foram para Rui Silva (Benfica) e Babocea Mihaela (Sporting), em masculinos e femininos, respetivamente.

A quarta edição da Meia Maratona de Tavira – CPSE Liberty Seguros “superou o sucesso do ano anterior, foi a edição mais competitiva de sempre e com o maior numero de inscritos nas duas provas bem como na Marcha Solidaria Familiar”, explicou a organização, a cargo da casa do Povo de Santo Estêvão.

Classificações:

Meia Maratona – Geral Masculinos

1º Classificado: Samuel Freire – Sport Lisboa e Benfica

2º Classificado: Ricardo Ribas – Sport Lisboa e Benfica

3º Classificado: Antonio Silva – Sporting Clube de Portugal

Meia Maratona – Geral Femininos

1ª Classificada: Vera Fernandes – AA Bela Vista Lagoa

2ª Classificada: Ana Dias – Clube Desportivo Areias de São João

3ª Classificada: Liliana Verissimo – Clube Desportivo Areias de São João

Mini Maratona – Geral Masculinos

1º Classificado: Rui Silva – Sport Lisboa e Benfica

2º Classificado: Mussa Djau – AA Bela Vista

3º Classificado: João Fernandes – Casa do Benfica de Faro

Mini Maratona – Geral Femininos

1ª Classificada: Cláudia Bobocea – Sporting Clube de Portugal

2ª Classificada: Catarina Guerreiro – Sporting Clube de Portugal

3ª Classificada: Carla Silvano – Clube Desportivo Areias de São João

Prémio para a equipa do concelho de Tavira com o maior número de participantes: Tugas On Tour.

Prémio para a equipa de fora do concelho de Tavira com o maior número de participantes: Associação Cultural Sambrazense.

