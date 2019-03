Meia Maratona Internacional de Lagos regressa em maio

A XXXI Meia Maratona Internacional de Lagos, uma das provas mais antigas do circuito algarvio, mas “a única corrida em Portugal em cima de água”, vai realizar-se a 12 de maio, com partida às 9h30, da marina de Lagos.

A organização anuncia, com “orgulho”, que a prova vai pertencer, pelo segundo ano consecutivo, ao calendário da EAA (European Athletics Association). “Assim, esperamos e tencionamos este ano bater um novo recorde na corrida, com atletas de grandes clubes nacionais, valores internacionais e também elevar a fasquia no número de inscrições até aos 1000 participantes”, adianta a organização.

Cento e cinquenta metros sobre a água são, sem dúvida, um dos maiores destaques da Meia Maratona Internacional de Lagos. O percurso desenrola-se com os atletas a percorrerem um dos pontões de amarração dos barcos, na marina de Lagos, realizarem uma passagem pelo estaleiro de barcos Sopromar, atravessarem a ponte levadiça da marina de Lagos para percorrerem a Avenida dos Descobrimentos, ainda uma passagem em redor da cidade de Lagos, no sentido até da praia do Porto Mós e finalizam após passagem pela Meia Praia, na calçada portuguesa da marina de Lagos.

Para além da corrida principal (Meia Maratona Internacional – 21km), realiza-se também a Caminhada/Mini Maratona, com um total de cinco quilómetros destinados a todas as idades.