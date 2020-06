Melhores escolas algarvias em 2019

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Colégio Internacional de Vilamoura é a melhor escola básica dos 2.º e 3.º ciclos do Algarve, ocupando o 39.º lugar no ranking nacional. Em segundo lugar surge a Escola Joaquim Magalhães, de Faro (166.º a nível nacional) e em 3.º a Escola Básica de Castro Marim (263.º) ambas escolas públicas.

Escola Joaquim Magalhães

Escola Básica de Castro Marim



No que diz respeito ao ensino secundário, é Silves que ocupa o primeiro lugar (90.ª do ranking nacional), seguida da Tomás Cabreira (166,ª) e João de Deus (169.ª), as duas da cidade de Faro.

O distrito de Faro encontra-se no 11º lugar no ranking nacional, com uma média CIF (classificação interna final) de 13,615.

O Colégio de Vilamoura está entre as escolas com melhores resultados a Português e Física-Química.

Escola Secundária de Silves

Em termos nacionais, Coimbra volta a ser o distrito com a melhor média nos exames nacionais do ensino secundário, segundo um ‘ranking’ realizado pela Lusa tendo em conta as notas de 2019 em que apenas Portalegre aparece com média negativa.

Na análise realizada, tendo por base os resultados dos mais de 221 mil exames realizados pelos alunos no ensino secundário, Coimbra surge em primeiro lugar com uma média de 11,61 valores nos 8.824 exames realizados pelos alunos do ensino secundário em 2019.

Na lista dos 20 distritos, segue-se o Porto, com menos uma décima, já que a média dos quase 40 mil exames foi de 11,51 valores, segundo os dados do Ministério da Educação.

A lista continua com os distritos de Viseu, Leiria, Viana do Castelo, Lisboa, Aveiro e Braga, este último com 11,3 valores.

Portalegre surge como o único distrito do país com negativa, tendo a média dos 2.089 exames sido de 9,73 valores.

No fundo da tabela, aparecem Bragança, a Região Autonomia dos Açores, Beja e Setúbal.

Os distritos com melhores resultados médios nos exames não são os mesmos da lista que analisa as notas atribuídas pelos professores pelo trabalho realizado ao longo do ano (nota interna).

Nem as médias são semelhantes: as médias distritais para a classificação interna final (CIF) são todas positivas e rondam os 13 e 14 valores.

Neste ‘ranking’ das notas internas, o distrito com melhores resultados médios foi Viana do Castelo, onde a média dos alunos foi de 14,37.

Seguem-se os distritos do Porto (14,35), Braga, Aveiro, Viseu e Coimbra (média interna de 14,03).

Já as regiões com notas internas mais baixas foram a Região Autónoma dos Açores (13,28 valores), Beja, Setúbal, Lisboa e Faro.

Mais de 90% das escolas com positiva a Português nos exames do secundário

As notas no exame nacional de Português continuam a subir e mais de 90% das escolas tiveram positiva na média das classificações dos seus alunos, segundo uma análise realizada pela Lusa a dados do Ministério da Educação.

No ano passado, 617 escolas secundárias levaram alunos internos a realizar o exame nacional de Português e as notas voltaram a subir: 92,3% dos estabelecimentos conseguiram ter uma média positiva, enquanto no ano anterior a média rondou os 80%.

A Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa, lidera o ‘ranking’ elaborado pela Lusa, tendo levado apenas quatro alunos a exame, cuja média foi de 17,72 valores.

Em 2.º lugar da lista surge um estabelecimento de ensino público: os 23 alunos da Escola Básica e Secundária de Vila Cova, em Barcelos, conseguiram uma média de 17,5 valores.

As escolas privadas ocupam os 20 lugares seguintes da lista, surgindo depois a Escola Secundária de Silves, em Faro, que ocupa o 23.º lugar com uma média de 14,29 valores dos 80 exames realizados pelos seus alunos internos.

A nota média da disciplina que leva mais alunos a exame – mais de 55 mil – foi de 11,84 valores, no ano passado, segundo uma análise realizada pela Lusa tendo em conta apenas os alunos internos que realizaram a prova na 1.º fase.

Os distritos que conseguiram melhores resultados foram Viseu, Porto e Santarém, enquanto as regiões com piores resultados foram Portalegre, Açores e Setúbal.

Ranking Escolas Secundárias

Ranking Escolas Básicas