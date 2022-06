Menina nasce no parque de estacionamento das urgências

Esta segunda-feira, dia 13 de junho, uma bebé nasceu dentro do automóvel no parque de estacionamento da urgência do Hospital de Faro, avança o Jornal de Notícias (JN) esta quarta-feira.

A família, que residente numa localidade do concelho de Loulé, decidiu fazer a viagem de cerca de 25 quilómetros para aquela unidade de saúde, não chegando a tempo de evitar o parto dentro da viatura dos pais da bebé.

Segundo o JN, a família decidiu viajar, no seu automóvel particular, da zona da Picota (Loulé) para o hospital da capital algarvia. Ao que a publicação indica, o casal terá contacto o 112 quando já se encontravam próximos do hospital, o que causou um desencontro entre o carro onde seguida a parturiente e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação daquela unidade de saúde.