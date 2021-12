Menos 80% de passageiros no ferry de VRSA para Ayamonte desde 2020

O ferry que liga Vila Real de Santo António à cidade espanhola de Ayamonte, que atravessa diariamente o rio Guadiana, deixou de ser considerado uma “mina de ouro” para ser um prejuízo diário, mas obrigatório. Desde a construção da Ponte Internacional do Guadiana em 1991, o barco transfronteiriço tem feito cada vez menos viagens e transportado menos pessoas. Com a pandemia, tiveram quebras de 80%. A Empresa de Transportes do Rio Guadiana tem, no entanto, uma “galinha dos ovos de ouro” para compensar: o serviço marítimo entre as ilhas e Olhão

Em Vila Real de Santo António, o barco “Campino” liga as duas margens do rio Guadiana diariamente, a cada 15 dias, intercalando com a empresa espanhola do ferry. O outro barco que a empresa vilarrealense tinha no concelho, o “Rio Guadiana”, foi levado para Olhão, onde existe mais tráfego.

“Antes da ponte isto era uma mina de ouro, só que as coisas não foram pensadas no futuro e a empresa acabou por passar por muitas dificuldades”, começa por dizer ao JA um dos sócios-gerentes, Francisco Santos, de 62 anos.

A Empresa de Transportes do Rio Guadiana foi fundada a 25 de abril de 1935 e é constituída por cerca de 60 sócios. Inicialmente era gerida por duas famílias, mas com o passar do tempo foi passando para outras gerações e até para funcionários.

“Com as dificuldades que a empresa passou, a maneira de colmatar essa situação era dar uma percentagem aos funcionários. Há sócios espalhados por todo o mundo”, explicou Francisco Santos ao JA, na sede que fica localizada na Avenida da República em Vila Real de Santo António, a escassos metros da antiga fronteira e do barco.

Os sócios da empresa, Manuela Sales, Vargas e Francisco Santos

