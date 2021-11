Mercadinho de Natal regressa a Cacela Velha

O Mercadinho de Natal está de regresso a Cacela Velha no dia 5 de dezembro, entre as 10:30 e as 17:00, anunciou o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

Nesse domingo, os visitantes do mercadinho podem adquirir produtos de artesanato tradicional como empreita, cestaria, latoaria e cerâmica.

No mercado estarão também disponíveis produtos alimentares da região como o mel, pão, bolos, compotas e licores, além de flores, cremes, sabonetes naturais, brinquedos artesanais, livros e música.

Esta iniciativa vai decorrer com o cumprimento das regras de controlo e segurança definidas pela Direção-Geral de Saúde relacionadas com a pandemia de covid-19, com a proibição da venda de petiscos.

Os interessados em participar no Mercadinho de Natal devem descarregar o documento com as regras obrigatórias e a ficha de inscrição, disponíveis no website, que deve ser preenchido e entregue até ao dia 24 de novembro.

