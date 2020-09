Mercadinho de Outono regressa a Cacela Velha com novas regras

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Mercadinho de Outono está de volta a Cacela Velha no dia 27 de setembro, das 10:30 às 17:00, com novas regras devido à pandemia de covid-19, anunciou o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

Devido ao coronavírus, no mercado não vai decorrer a venda de velharias, produtos em segunda-mão e petiscos, além da redução de participantes para cerca de metade, aumentando assim a distância de segurança entre pessoas e bancadas.

Artesanato como empreita, cestaria, latoaria, cerâmica e trapologia e produtos alimentares regionais como mel, pão, bolos, compotas, licores, flores, cremes e sabonetes naturais e ainda brinquedos, livros e música são alguns dos produtos que se podem adquirir neste mercado.

Para participar no mercado, os interessados podem inscrever-se até dia 17 de setembro, fazendo o download do documento com as regras e a ficha de inscrição em https://ciipcacela.wordpress.com/, que deve ser preenchida e enviada para os e-mails ciipcacela@gmail.com ou adrip.cacela@gmail.com.

A ficha de inscrição deve vir acompanhada de fotografias dos produtos, que serão posteriormente apreciadas através de um processo de seleção.

Esta iniciativa é organizada pelo Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela e pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, com o Apoio da Associação de Defesa, Reabilitação, Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela.