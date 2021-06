Mercadinho regressa à zona histórica da cidade de Loulé

Entre os dias 5 de junho e 30 de outubro, o Mercadinho está de volta à zona histórica da cidade de Loulé aos sábados, das 10:00 às 14:00, anunciou a autarquia.

Este mercado, organizado pelo município, tem como objetivo “promover de forma temática os produtos locais e regionais, desenvolver uma animação diferenciada, especialmente junto dos turistas que visitam a cidade neste dia, e dinamizar o comércio local durante os vários sábados de cada mês”, segundo o comunicado.

Este evento costuma ter a edição de primavera e a edição de verão, mas devido à pandemia de covid-19 a iniciativa vai decorrer “de forma ininterrupta” para “compensar tanto expositores como visitantes pelo período de ausência”.

O mercado cumpre todas as regras sanitárias relativas à pandemia de covid-19, com entrada livre, e decorre na Cerca do Convento Espírito Santo, na rua D. Paio Peres Correia e no largo D. Pedro I, com as temáticas “Tradições, Prazeres e Experiências”, “Artesanato Urbano e Design” e “Reciclagem, Artes e Mercado do Baú”.

