Mercadinhos na Aldeia voltaram com “Sabores & Saberes de Odeleite”

Os Mercadinhos na Aldeia, em Odeleite, regressaram no domingo com o primeiro dos workshops “Saboras & Saberes”.

“Figos Cheios e Estrelas” foi o tema do primeiro workshop promovido pela Junta de Freguesia e a Associação Social da Freguesia de Odeleite, enquanto decorria o Mercadinho na Aldeia com uma grande variedade de doçaria regional, compotas, queijo de cabra artesanal e produtos hortícolas e de artesanato.

Dezenas de visitantes tiveram a oportunidade de visitar o mercadinho e de celebrar o São Martinho com um magusto acompanhado de castanhas assadas, jeropiga e animação musical.

A próxima edição do magusto vai decorrer no dia 11 de novembro, na Praça 1.º de Maio em Castro Marim, pelas 16:00, que contará com um baile de Zé Aníbal e a atuação do Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flor, pelas 20:00.

O próximo workshop em Odeleite está agendado para o dia 5 de dezembro, com o tema “Doces de Natal”.

