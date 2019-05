Mercado da Terra em Messines

O Mercado Municipal de São Bartolomeu de Messines recebeu no passado dia 25 de maio, o primeiro “Mercado da Terra”.

Nesta edição estiveram presentes vários produtores com legumes e frutas, ervas aromáticas, especiarias, vinhos, compotas e artesanato.

A comunidade marroquina foi convidada a participar, estando presente no Mercado da Terra com ervas aromáticas e especiarias, bem como uma mostra gastronómica de Marrocos que incluiu chá e cuscuz de legumes com carne.

O mercado teve ainda animação musical com Eduardo Ramos (alaúde árabe) e dança com uma bailarina oriental. Os mercados serão organizados uma vez por mês, no 3º sábado de cada mês, cada edição terá sempre uma comunidade convidada.