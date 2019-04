Mercado de Faro recebe Kit Salva-vidas

O Mercado Municipal de Faro passa a estar equipado, a partir de hoje, com um kit salva-vidas, uma iniciativa do Projeto Salva-Vidas da Fundação Portuguesa de Cardiologia, do qual fazem parte uma mala de primeiros-socorros “Advance” e um desfibrilhador com reanimação de alta qualidade.

A cerimónia de entrega contou com a presença, entre outros, de representantes da Fundação Portuguesa de Cardiologia, do Município de Faro, da Ambifaro, e de outras entidades locais.

De referir que já foram entregues os cartões de operacional de desfibrilhação a seis colaboradores da Ambifaro E.M., que realizaram a formação em Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação e os cartões de socorrista a doze colaboradores da mesma entidade, que realizaram a formação em Primeiros Socorros.

O Projeto Salva-vidas é uma campanha pública de âmbito nacional de sensibilização para a morte súbita. Para saber mais visite:www.fpcardiologia.pt/atividades/projeto-salva-vidas.

Advertisements