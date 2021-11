Mercado de Faro vai ter magusto gratuito para visitantes e operadores

O evento decorrerá na Praça Central do Mercado Municipal de Faro, entre as 10h00 e as 12h00 e, entre outros convidados, contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro. A entrada é livre para todos os operadores e visitantes.

A Ambifaro E.M., empresa gestora do mercado municipal de Faro, vai levar a efeito nesta quinta-feira, 11 de Novembro, um magusto de São Martinho, procurando assinalar esta data simbólica com as tradicionais castanhas assadas, a jeropiga e muita animação, anunciou a empresa.

Para o efeito, a empresa municipal contratou um assador profissional e encomendou castanhas e jeropiga para aquecer um pouco o dia de todos aqueles que nos visitarem.

O evento decorrerá na Praça Central do Mercado Municipal de Faro, entre as 10h00 e as 12h00 e, entre outros convidados, contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro. A entrada é livre para todos os operadores e visitantes.

A organização informa que o convívio será feito com toda a precaução e segurança, pelo que todos devem comparecer munidos de máscara e dispostos a acatar as determinações das autoridades sanitárias.

PUB