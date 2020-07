Mercado de Levante de Lagos está a ser requalificado

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Mercado de Levante em Lagos está a ser requalificado pela autarquia com um investimento de cerca de 300 mil euros e com um prazo de execução de 150 dias, anunciou a Câmara Municipal.

Esta obra pretende proporcionar aos vendedores e clientes melhores condições de conforto térmico e funcionalidade “de modo a valorizar e reforçar o papel deste mercado”, segundo o comunicado.

Enquanto decorrem as obras, o Mercado de Levante está a decorrer ao ar livre na zona de estacionamento do Complexo Desportivo Municipal, a cumprir com todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde.