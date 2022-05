Mercado de Levante em Lagos reabre em julho

O Mercado de Levante e o Viv’o Mercado vão reabrir nas suas instalações definitivas nos dias 2 e 9 de julho, respetivamente, depois das obras que tiveram início em 2020, anunciou a Câmara Municipal de Lagos.

Os dois eventos regressam aos seus espaços totalmente renovados e prontos a estrear, deixando para trás o parque de estacionamento do Completo Desportivo e o antigo ciclo preparatório, onde decorria o Levante aos sábados de manhã e o Viv’o Mercado às quartas-feiras à tarde, respetivamente.

A requalificação do Mercado de Levante representou um valor de cerca de 300 mil euros, que dotou o espaço com melhores condições de conforto térmico para vendedores e público, “promovendo a sua atratividade e reforçando o papel do mercado de produtores hortofrutícolas na economia de base local”, segundo o comunicado.

As duas iniciativas têm como objetivo “promover a produção local ao mesmo tempo que se incentiva a comunidade a adquirir produtos regionais que integram pelas frutas, legumes e hortaliças, doçaria, mel, pão, artesanato, entre outros”.