Mercado Local de Produtores de Almancil recebe oficinas temáticas

O Mercado Local de Produtores que decorre às quintas-feiras, em Almancil, entre as 07:00 e as 13:00, vai receber um ciclo de ações de demonstração e práticas temáticas sobre frutas, legumes, produtos agroalimentares e artesanato, anunciou a autarquia de Loulé.

O artesão José Amendoeira vai apresentar duas oficinas, às 09:00 e às 11:00, sobre a cestaria, com um número máximo de cinco participantes, que no final vão levar para casa uma base de tacho.

As inscrições devem ser feitas na Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo da Câmara Municipal de Loulé através do e-mail gae@cm-loule.pt ou do telefone 289 400 829.

PUB