Mercado Municipal oferece estacionamento aos adeptos do Farense

O Sporting Clube Farense e o Mercado Municipal de Faro anunciam o lançamento de uma iniciativa promocional que se dirige aos adeptos daquele símbolo desportivo algarvio.

Assim, já a partir do próximo dia 08 de maio, domingo, na partida referente à penúltima jornada da II Liga frente ao Varzim, os adeptos Farense poderão beneficiar de duas horas de estacionamento gratuito no parque de estacionamento do Mercado Municipal de Faro.

Os adeptos interessados que se dirijam ao Estádio de São Luís e que tenham a sua viatura previamente estacionada no parque do mercado, apenas terão que apresentar o título de estacionamento na Bilheteira do Estádio no momento da aquisição do ingresso para o jogo. Ser-lhes-á então entregue um talão de desconto antecipado para duas horas, a utilizar no momento do pagamento do estacionamento, nas máquinas do mercado.

Os adeptos com as quotas em dia poderão ainda beneficiar descontos nas assinaturas de estacionamento mensal que poderão chegar aos 25%.