Representa-se, em abril, o Mês de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude em Olhão. Assinala-se este período com um conjunto de ações de sensibilização, que visam relembrar e responsabilidade coletiva para a prevenção dos maus tratos.

Assim, ao longo de todo o mês, o edifício dos Paços do Concelho estará iluminado de azul, a cor da campanha que estará presente um pouco por todo o concelho.

Este mês de prevenção contra os maus tratos na infância tem o pico no dia 30 de abril, às 9h30, com a construção de um laço azul humano no Estádio Municipal, com a participação das escolas e IPSSs do concelho, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar para a problemática.