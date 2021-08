O programa cultural “Calçadas a Arte Sai à Rua” regressa ao centro histórico de São Brás de Alportel, no próximo sábado, dia 14, para devolver vida ao coração da vila, ao som do novo álbum, com criações do mestre da guitarra portuguesa Ricardo J. Martins, anunciou aquele município.

O programa “Calçadas, a arte sai à rua” é uma iniciativa da Câmara Municipal, com a colaboração da comissão informal “Calçadas”, que prima anualmente por dinamizar o núcleo histórico são-brasense com diferentes manifestações artística: espetáculos musicais, dança, criação artística ao vivo, artesanato, entre muitas outras atividades que têm a rua como palco. Dadas as condicionantes da pandemia, o “Calçadas” regressa por mais um ano em formato alternativo, desta feita num concerto ao vivo que promete surpreender o público com diferentes sonoridades.

Com início pelas 22h00, em pleno Largo de São Sebastião, este novo CD intitulado “Escapismo” convida a um momento de liberdade e/ou abstração da realidade através da música, ao longo de 11 temas originais, da autoria do são-brasense Ricardo J. Martins.

Um álbum que revela o crescimento profissional e pessoal deste multifacetado músico, enriquecido com influências de Portugal e do mundo, que conta ainda com a participação de conceituados artistas do panorama nacional e internacional.

Ricardo J. Martins esclarece que “o titulo “escapismo” remete-nos para a atitude de fuga ao quotidiano ou a uma realidade específica.

Ao longo de 11 temas este novo CD conduz-nos a realidades completamente diferentes com influências brasileiras, fado de Lisboa, fado de Coimbra, música medieval, música clássica ou jazz.

11 escapismos possíveis para nos evadirmos desta realidade pandémica atual de restrições e dor.”

Apesar da entrada ser gratuita, carece de ingresso previamente reservado e levantado na Galeria Municipal, disponível entre as 09h30 e as 13h00 e das 14h00 às 17h30, e ao sábado entre as 09h30 e as 13h00.

Natural de São Brás de Alportel, Ricardo J. Martins, é um multi-instrumentista que despertou, de forma autodidata, para as sonoridades da viola aos 14 anos. A paixão pela guitarra portuguesa viria a ditar a sua carreira enquanto mestre deste emblemático instrumento com presença imperiosa no fado.